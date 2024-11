La Cisl Funzione pubblica Calabria e la Cisl Ust di Reggio Calabria parlano di «vile atto intimidatorio»

Un atto vandalico è stato compiuto la notte scorsa negli uffici dell'ospedale di Locri. Ignoti si sono introdotti nel palazzo ed hanno divelto le porte di diversi uffici, tra i quali quella della sede aziendale della Cisl Fp. I vandali hanno poi danneggiato due distributori automatici di bevande e si sono impossessati delle monete in essi contenute. In merito all'episodio, la Cisl Funzione pubblica Calabria e la Cisl Ust di Reggio Calabria, in una nota, parlano di "vile atto intimidatorio consumato ai danni della sede aziendale della Cisl Fp dell'Ospedale" ed esprimono "profondo rammarico per il verificarsi di simili ingiustificabili gesti". (Ansa)