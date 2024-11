L’accusa è truffa aggravata e continuata, abuso d’ufficio e frode nelle pubbliche forniture. Sequestrati beni per 12 milioni di euro

Dalle prime ore di oggi,nei comuni di Locri e Roma,è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Gruppo di Locri, convenzionalmente denominata“€uro-Scuola”, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 15 persone tutte ritenute, a vario titolo, responsabili, in concorso tra loro,dei seguenti reati: truffa aggravata e continuata, abuso d’ufficio, frode nelle pubbliche forniture, delitti aggravati dalla circostanza di agevolare la cosca “Cordì”,operante nell’alta provincia jonica–reggina e precisamente nel comune di Locri ed aree limitrofe.

Nell’ambito dell’odierna operazione sono stati eseguiti (e taluni sono ancora in corso di esecuzione) ingenti sequestri preventivi anche finalizzati alla confisca per equivalente, di beni aventi un valore complessivo di oltre dodici milioni di euro.



Le condotte illecite, contestate dall’Ufficio gip del Tribunale di Reggio Calabria, sono state perpetrate sicuramente grazie alla collusione tra soggetti appartenenti a varie Amministrazioni pubbliche (quali il Comune di Locri e la Provincia di Reggio Calabria) e soggetti contigui ad ambienti della criminalità organizzata locrese – cosca Cordì. I capi di imputazione contestati agli odierni indagati –per lo più incensurati e liberi professionisti– sono la prova di tale scellerato connubio.

Sigilli a due istituti scolastici. Le complesse ed articolate indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Locri, hanno permesso di acclarare che gli immobili che ospitano, a Locri, l’Istituto Statale d’Arte “Panetta” e L’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Agricoltura (I.P.S.I.A.), sono totalmente abusivi. Sono quindi stati sottoposti a sequestro preventivo i due istituti scolastici in questione e sono in corso ingenti sequestri finalizzati alla confisca di beni per equivalente.

I SOGGETTI COINVOLTI

Custodia cautelare in carcere nei confronti di:



1. Pietro Circosta, nato Martone, 46 anni, residente a Locri , imprenditore, per cui è stato eseguito un sequestro beni per oltre 880.000,00 euro circa.

Misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:



2. Luca Maio, 45 anni, residente a Locri ivi, avvocato; per lui eseguito un sequestro beni per oltre 920.000,00 euro circa.

3. Antonio Maiorana, 47 anni, residente a Locri, impiegato, pregiudicato; per cui è stato eseguito un sequestro beni per oltre 165.000,00 euro circa.

4. Rocco Maiorana, 50 anni, residente a Locri, commerciante, per cui è stato eseguito un sequestro beni per oltre 115.000,00 euro circa.

5. Sofia Procopio, 66 anni, residente a Locri, impiegata; per lei eseguito un sequestro beni per oltre 66.000,00 euro.

Misure congiunte dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di:



6. Antonio Circosta, 74 anni, residente a Locri, pensionato, con precedenti di polizia; per cui è stato eseguito un sequestro beni per oltre 900.000,00 euro circa.

7. Sergio Caracciolo, residente a Locri, 42 anni, di fatto domiciliato avvocato;

per cui è stato eseguito un sequestro beni per oltre 1.330.000,00 euro circa.

8. Giuseppe Cuzzilla, residente a Casignana.

9. Salvatore Calabrese, 85 anni, residente a Locri, c, ingegnere.

10. Giuseppe Luciano, 51 anni, residente a Locri, architetto, con precedenti di polizia.

11. Giovanni Macrì, 65 anni, residente a Locri, pensionato, con precedenti di polizia;

12. Antonio Pasquale Romeo, residente a Locri, 60 anni, geometra.

13. Antonio Milicia, 56 anni, residente a Locri, architetto.

14. Giovanni Boggio Merlo, residente a Locri, 76 anni, agente di commercio.

15. Marianna Callipari, residente a Locri, 56 anni, ingegnere.