L’incidente, avvenuto nella notte, è stato segnalato dal Comune ai tecnici della Metrocity. Non si registrano feriti

Lezioni sospese oggi all’istituto alberghiero di Locri, dopo il crollo di alcuni pannelli di controsoffitto che ha interessato un’aula della struttura comunale “Cura et valeas” nata come centro di aggregazione e che da qualche tempo ospita gli studenti della scuola superiore locrese. Secondo quanto si è appreso fortunatamente non si registrano feriti.

Ad accorgersi del crollo sono stati stamane alcuni operatori scolastici prima dell’orario di inizio delle lezioni. L’accesso all’istituto scolastico è stato dunque interdetto e ora il dirigente scolastico valuterà il da farsi, sulla base soprattutto dei sopralluoghi che verranno effettuati nelle prossime ore. L’episodio è stato segnalato dall’assessorato alla pubblica istruzione del comune di Locri ai tecnici della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ente competente in materia di edilizia scolastica.

Soltanto qualche settimana fa, sempre a Locri, un altro incidente ha interessato il liceo classico “Ivo Oliveti”, dove l’infisso di una finestra di grandi dimensioni è improvvisamente crollato, frantumandosi lungo le rampe delle scale mentre gli studenti erano in aula a fare lezione.