La Procura di Locri ha aperto un’inchiesta sulla morte di Antonino Alfarano, un 54enne di Stilo morto in settimana all’ospedale di Locri. Secondo quanto si è appreso l’uomo era in attesa di un intervento chirurgico per la rimozione di due ernie inguinali, prima dell’improvviso decesso in corsia.

I familiari tramite il loro legale hanno subito presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Locri, i quali hanno subito sequestrato la salma su disposizione della Procura e avviato degli approfondimenti per capire la causa della morte. Si indaga, quindi, per accertare se si tratta di un nuovo caso di malasanità.