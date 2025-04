Blitz della Guardia di Finanza al Comune di Locri. I militari delle Fiamme Gialle nei giorni scorsi hanno perquisito gli uffici Lavori Pubblici e Urbanistica con la presa in visione e l'acquisizione di una documentazione inerente una serie di attività su cui, al momento, c'è uno stretto riserbo. Il sequestro ha interessato sia documentazione cartacea sia archivi informatici, che ora saranno oggetto di approfondite verifiche da parte degli inquirenti.

Non è da escludere che sotto la lente degli investigatori ci possa essere la situazione del cimitero cittadino su cui nei mesi scorsi i gruppi di minoranza avevano presentato un esposto in Procura, sollevando dubbi e perplessità sulla gestione del project financing per l’ampliamento del campo santo cittadino, dettagliando, con dovizia di particolari, i punti ritenuti illegittimi e su cui hanno chiesto una verifica da parte delle autorità, dopo le numerose denunce pubbliche fatte durante l’ultima campagna elettorale e in diversi consigli comunali. L’esposto, per conoscenza, è stato trasmesso anche alla Corte dei Conti. A quanto si apprende il sindaco Giuseppe Fontana è stato già informato.