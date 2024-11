I carabinieri, in collaborazione con i colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno rinvenuto anche munizioni e armi

Circa 9 chilogrammi di marijuana sono stati trovati all’interno di alcuni sacchi di plastica in località Ciliti, nel corso di un rastrellamento alla ricerca di armi, materiale esplodente e sostanze stupefacenti nelle zone aspromontane ricadenti nei comuni di Ciminà, San Luca e Platì.

Come riferito dall’ansa, i militari hanno ispezionato vaste zone boschive, casolari abbandonati, pozzi, ritrovando una quarantina di munizioni a pallettoni per fucile. Una ulteriore attività a Cirella, ha permesso di denunciare due trentenni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. A bordo della loro auto sono state trovate circa 50 cartucce per pistola, un coltello e una mazza da baseball.