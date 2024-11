Partenza prevista nel pomeriggio, ma l’aereo decolla solo alle 2.05 del mattino. Arrivo in piena notte e disagi notevoli per gli utenti e per coloro che attendevano all’aeroporto dello Stretto. Le ragioni? Ufficialmente un guasto al velivolo

È stata una vera e propria odissea quella vissuta dai passeggeri del volo Blu Panorama 2121, partito addirittura con oltre 8 ore di ritardo sulla tabella di marcia dall’aeroporto di Milano Linate con direzione Reggio Calabria. L’orario previsto era quello delle 17.45, come usuale decollo dalla città lombarda. Ma, per imprecisati problemi tecnici derivanti da un guasto, l’attesa è divenuta sempre più estenuante. Prima si vociferava di una partenza alle 23.30. Poi anche quell’orario è saltato, fissando l’orario di partenza all’1.10. Ma neppure quest’ulteriore indicazione è stata rispettata. L’aeromobile, infatti, si è alzato soltanto intorno alle due della notte. Numerosi i disagi dei passeggeri presenti allo scalo di Milano, fra cui anziani e bambini, nonché numerose famiglie.

Disagi particolari anche per tutti i parenti dei passeggeri che sono giunti al “Tito Minniti” in piena notte. L’aeromobile ha toccato il suolo alle 3.24 del mattino. Dal gate sono venuti fuori volti devastati dall’infinita attesa in aeroporto; persone anziane che necessitavano assistenza di vario genere ed anche bimbi piccoli trasportati su passeggini ed in braccio.

Difficile capire sino in fondo quali siano state le reali cause che hanno condotto ad un ritardo così considerevole per un semplice volo di linea diretto da Milano a Reggio Calabria. Sta di fatto che, i più fortunati, sono potuti andare a riposare alle 4 del mattino, per un volo il cui arrivo era previsto nel tardo pomeriggio.