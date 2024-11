Sabato alle 21 su LaC la seconda puntata di A Sangue Freddo tratterà il caso di Carmine Tripodi, giovane comandante dei Carabinieri ucciso dalla 'ndrangheta nell'85

È il 6 febbraio 1985, quando si spegne, ad appena 25 anni, la vita del Comandante Carmine Tripodi, campano di nascita, assegnato alla stazione dei Carabinieri di San Luca in Aspromonte, la terra madre della 'ndrangheta. È la lunga stagione dei sequestri di persona e il Comandante Tripodi è un personaggio scomodo. Contro di lui verrà organizzato un agguato che lo porterà alla morte. Un agguato che nonostante le indagini e l'individuazione del commando di tre sicari, tra i quali per la prima volta un minorenne, non porterà ad alcuna condanna.



Questo sarà l'argomento della seconda puntata della nuova stagione di A Sangue Freddo, in onda sabato 16/4 e domenica 17/4 alle ore 21.00 su LaC, canale 19 del digitale terreste dal titolo:

Verità senza Giustizia - l'omicidio del Comandante Carmine Tripodi.





