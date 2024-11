Bastano poche sequenze e la multa è fatta. Seicento euro per stroncare ogni tentazione e far morire sul nascere anche solo l’idea di abbandonare sacchi neri belli pieni di rifiuti indifferenziati in qualsiasi angolo della città. Vibo Valentia fa scuola: telecamere sparse in punti nevralgici e sporcaccioni sino ad oggi impuniti sanzionati con contravvenzioni salatissime. E se mai ci fosse bisogno della prova provata eccola pronta sulla pagina Facebook del sindaco Maria Limardo, con tanto di commento, oltre che, ovviamente, di video che segue passo passo la sosta di una Renault Clio nella zona del cimitero e di una signora che con nonchalance scende dall'auto, apre il bagagliaio, e via abbandona il bottino.

«Beccati! Abbiamo installato le telecamere e fioccano le prime multe! I cittadini con scarso senso civico sono stati sanzionati con una pesante multa di 600 euro. Le telecamere sono mobili e saranno dislocate per monitorare tutto il territorio comunale. C’è da scommettere che non è finita qui! Meditate gente, meditate!».

Come a dire uomo avvisato…