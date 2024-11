Ha riportato fratture ad entrambe le gambe ma non è in pericolo di vita. Il sinistro in località Rovale di San Giovanni in Fiore

Brutto incidente per un centauro uscito di strada in località Rovale di San Giovanni in Fiore, nei pressi di Lorica, mentre viaggiava insieme ad un gruppo di altri motociclisti. Sul posto sono giunti i carabinieri del posto fisso di Lorica ed un'ambulanza del 118. Per il trasporto all'ospedale dell'Annunziata è stato attivato l'elisoccorso. L'uomo, un 34enne della provincia di Cosenza, non è in pericolo di vita