Processato per direttissima, per l'uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari

Nella notte scorsa, i militari della stazione dei carabinieri di Santa Maria del Cedro hanno tratto in arresto per spaccio di cocaina un pregiudicato di 62 anni di origine napoletana, da tempo residente nella cittadina altotirrenica. La misura è scattata a seguito di una perquisizione personale e domiciliare.

I fatti

Intorno alle ore 00:15, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un uomo che, sceso dalla sua autovettura, si incamminava a piedi all’interno di un complesso residenziale ubicato nel corso Mediterraneo di Santa Maria del Cedro.

Insospettiti, considerata la notte buia e fredda, i carabinieri hanno deciso di nascondersi per seguire le movenze dell’uomo, il quale, una volta raggiunto uno dei condomini, ha atteso l’arrivo di qualcuno. Dopo pochi istanti, dal portone di ingresso allo stabile è sceso il pregiudicato, ben noto agli investigatori, che, dopo i convenevoli del caso, prelevava dalla tasca una dose di cocaina per consegnarla al suo interlocutore, ricevendo in cambio del denaro. A quel punto, l’amara sorpresa: i due soggetti sono stati accerchiati dagli uomini in divisa, i quali, recuperato lo stupefacente, hanno poi proceduto a effettuare controlli più accurati nell'abitazione dell’interessato. In particolare, è stato rinvenuto denaro contante pari a 490 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento di precedenti attività legate allo spacco di stupefacenti.

Processo per direttissima

Informata la procura della Repubblica di Paola, il 62enne è stato dichiarato in stato di arresto. L'udienza per rito direttissimo si è tenuto nel Tribunale di Paola in mattinata. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.