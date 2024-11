L'episodio a Campora San Giovanni. Sul posto personale del 118. Notevoli disagi per l'utenza per il rallentamento delle operazioni

Si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza per soccorrere un’impiegata dell’ufficio postale di Campora San Giovanni, frazione di Amantea sul basso Tirreno cosentino, svenuta forse a causa delle elevate temperature. Lo sportello si trova momentaneamente ubicato all’interno di un container, provvisto di aria condizionata, per consentire l’effettuazione di lavori di ristrutturazione dei locali situati lungo Corso Italia. Le operazioni, rimaste a lungo sospese nonostante la presenza di altri tre impiegati, sono poi riprese sia pure a rilento, nel corso della mattinata, con notevoli disagi per l’utenza, per lo più composta da persone anziane in fila, all'esterno e sotto il sole, per ritirare la pensione.