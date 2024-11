In un clima di grande cordoglio Riace ha tributato l’ultimo saluto a Roberto Lucano, padre dell’ex sindaco Mimmo, morto al termine di una lunga malattia. Centinaia di cittadini hanno affollato la chiesa del borgo intitolata ai Santi Cosma e Damiano, dove si è svolta la cerimonia funebre officiata dal parroco don Giovanni Piscioneri. Presenti alle esequie anche l’attuale primo cittadino Antonio Trifoli, l’ex candidato alla presidenza della Regione Carlo Tansi e il testimone di giustizia Rocco Mangiardi.



«Sono qui non solo per Mimmo - ha espresso Mangiardi - ma perché suo padre era un uomo giusto, e degli uomini giusti bisogna avere giusta memoria».



Tra le decine di corone di fiori esposte fuori dalla chiesa, spicca quella dell fondazione È Stato il Vento. «Roberto Lucano è stato un testimone di bellezza - ha affermato l’attivista Enzo Infantino - custode della memoria storica del modello Riace. Una figura importante che si è distinta per spessore umano, garbo e correttezza».