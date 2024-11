In una cattedrale stracolma di gente ad officiare le esequie monsignor Bertolone. Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo politico e cultural

Catanzaro ha salutato per l’ultima volta Giovanni Colosimo. In una cattedrale stracolma di gente, è toccato a monsignor Bertolone officiare le esequie. “La barca della vita non si sfracella sugli scogli della morte, ma va su un’altra sponda. Ritroviamo la forza cristiana anche ora sapendo che la sua dipartita è come una lezione di vita”, questo uno dei passaggi più toccanti della sua omelia. E ancora. Il vescovo di Catanzaro ha voluto soffermarsi sulla storia del noto imprenditore del capoluogo.



La storia dell’emigrato degli anni ‘50 che lavora senza risparmiarsi pur di poter ritornare a casa. Con Giovanni Colosimo scompare l’ultimo grande capitano d’industria catanzarese. Da Gugliemo Papaleo a Leonetto Noto e Vincenzo Speziali, sono stati coloro che hanno saputo coniugare successo imprenditoriale con catanzaresita’. Un mix difficilissimo nella nostra regione. Il Cavaliere Giovanni Colosimo ha fatto del lavoro una ragione di vita, ma anche della sua appartenenza territoriale. E Catanzaro ieri nella cattedrale c’era tutta per dare l’ultimo saluto a uno dei suoi cittadini più illustri e affezionati. C’era anche una delegazione del Catanzaro Calcio. Tanti anche i messaggi di cordoglio dal mondo politico e culturale.