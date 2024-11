Le foto mostrano un bellissimo esemplare di lupo ormai senza vita, molto probabilmente avvelenato, almeno così afferma il signor P. D. G. sul suo profilo social e che ha pubblicato le foto, «Mentre ero a beccacce in contrada Crapuzza di Serrastretta, -scrive il cacciatore- ho trovato questo povero lupo morto, sicuramente avvelenato». L’uomo ha poi affermato di avere temuto per la vita dei propri cani. Il signor P.D.G. in preda all’amarezza ha poi scritto: «Non c'è limite alla malvagità umana e alla vigliaccheria». E come non si può essere d’accordo con le sue parole.