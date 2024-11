È stato proclamato per domani, giorno in cui verranno celebrati i funerali nella Cattedrale. La camera ardente sarà allestita nella sala consiliare di piazza Santi Anargiri

La notizia della tragica scomparsa del consigliere comunale Raffaele Vulcano ha scosso profondamente l'intera comunità di Corigliano-Rossano, lasciando un vuoto tangibile nel tessuto politico e sociale. Il sindaco, la giunta e il consiglio hanno espresso il loro cordoglio, e l'amministrazione comunale ha preso la decisione di proclamare il lutto cittadino per domani, 27 novembre, giorno delle esequie. Un gesto di rispetto e partecipazione al profondo dolore della famiglia di Vulcano: così comunità si unisce nel ricordo di una figura apprezzata per la sua generosità e il suo impegno tangibile nella politica locale. I funerali avranno luogo alle ore 16 nella Cattedrale di SS. Maria Achiropita.

Raffaele Vulcano ha interpretato il suo ruolo di consigliere comunale in modo emblematico, dedicandosi con attenzione a ogni aspetto politico-amministrativo di interesse pubblico. La sua presenza ha contribuito al consolidarsi dei processi di fusione, diventando un simbolo della volontà pervicace di costruire la nuova città a partire dalle esigenze quotidiane dei cittadini.

Il suo impegno non si è limitato alla recente consiliatura, ma ha attraversato anche l'ultima fase dell'ex Comune di Rossano a partire dal 2016. Durante questo periodo, ha condiviso i banchi consiliari con figure chiave dell'attuale amministrazione, dimostrando il suo valore umano e politico.

Il mondo politico ha manifestato la propria vicinanza senza distinzioni di schieramenti, riconoscendo in Vulcano un personaggio pubblico di spessore e portavoce. La sua giovane età e la costruttività del suo impegno politico lo rendono un simbolo da elevare, specialmente in una città come Corigliano-Rossano, nata da una complessa fusione e desiderosa di assumere un ruolo di assoluto protagonismo nel perseguimento del pubblico interesse.

Per onorare la memoria del consigliere Vulcano, tutti gli uffici pubblici, nonché i titolari di esercizi pubblici e commerciali, sono invitati dall'amministrazione a partecipare al lutto cittadino, interrompendo le attività a partire dalle ore 8, all'apertura della camera ardente nella sala consiliare di piazza Santi Anargiri, fino alla celebrazione delle esequie. La città si unisce nel cordoglio, celebrando la vita e il contributo significativo di Raffaele Vulcano alla comunità.