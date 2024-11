Giornalismo calabrese in lutto per la scomparsa di Raffaele Nigro, morto oggi all’età di 81 anni. Era ricoverato in Puglia, alla “Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni Rotondo per sottoporsi a una delicata operazione al cuore, ma non ha superato l’intervento.

Il “professore” aveva iniziato la sua carriera negli anni Sessanta alla Tribuna del Mezzogiorno, e dal decennio successivo ha assunto la guida della redazione cosentina della Gazzetta del sud, ruolo che ha occupato per venticinque anni. Signorile, colto e rigoroso, ha formato generazioni di cronisti diventando un faro dell’informazione regionale. Con lui se ne va uno degli ultimi maestri.

Alla famiglia di Raffaele Nigro le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di LaC News24