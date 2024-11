Un lungo addio che getta un velo di tristezza su tutto il mondo del giornalismo, non solo calabrese. Emanuele Giacoia è morto questa notte a Cosenza, aveva 93 anni. Con lui si chiude un’era. Nato il 4 marzo del 1929 a Grassano (Matera) Giacoia fu una colonna del giornalismo radiotelevisivo, cronista sportivo, direttore del TG regionale, professionista di ineguagliabile eleganza e raffinatezza.

Voce inconfondibile di “Tutto il calcio minuto per minuto”, resterà per sempre nel cuore dei tifosi e dei calabresi. Gli sono sempre rimasti al fianco in questi lunghi mesi di malattia i figli Riccardo, Valerio, Sergio, Antonella, Arianna e i suoi nipoti. Il suo sguardo da attore, la sua voce di velluto resteranno per sempre un patrimonio preziosissimo da ricordare. Alla famiglia le sincere condoglianze dell’editore del network LaC e Diemmecom.