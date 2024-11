Dal 9 giugno era ricoverato all’Annunziata di Cosenza, dopo un ictus che l’aveva colpito nel pomeriggio, sulla spiaggia di Gizzeria Lido

E’ spirato, proprio mentre i medici, dopo timidi segnali di ripresa, speravano nel suo risveglio. Marcello Le Piane, operatore Rai, nostro collega giornalista, non è più tra noi. Dal 9 giugno era ricoverato all’Annunziata di Cosenza, a seguito di un ictus che l’aveva colpito nel pomeriggio, sulla spiaggia di Gizzeria Lido.

Aveva appena indossato la muta per entrare in acqua e dedicarsi alla sua grande passione, il kitesurf, dopo una intensa giornata di lavoro iniziata all’alba, poi è crollato sulla sabbia, senza più risvegliarsi. Subito soccorso, è stato trasportato prima al Pronto soccorso di Lamezia Terme, poi a Cosenza, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per drenare l’emorragia cerebrale. Un quadro clinico apparso sin da subito gravissimo. Nei giorni scorsi, si era profilato, dopo alcune prime reazioni, un suo trasferimento nella Clinica del risveglio di Crotone. Oggi pomeriggio, però, Marcello è morto. Addio ad un professionista di straordinario livello, addio ad una persona meravigliosa.