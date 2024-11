Ancora sangue sulle strade calabresi. Un uomo è morto lungo la provinciale per Luzzi, nel Cosentino, per le ferite riportate in un incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rende e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima, secondo quanto s’è appreso, è un pedone colpito mentre stava attraversando la strada da un veicolo in transito. In corso accertamenti per accertare la dinamica del sinistro e le analisi di routine sul giovane conducente dell'opel per verificare l’eventuale assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti. Il ragazzo, si sarebbe subito fermato per prestare soccorso.