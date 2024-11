Rigettata la richiesta avanzata dai suoi difensori. Il penalista è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Dda di Catanzaro, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa

L'avvocato Francesco Sabatino resta in carcere. È stata infatti rigettata dal gip distrettuale Filippo Aragona l’istanza degli avvocati Michelangelo Miceli e Antonio Caruso che avevano chiesto per lui una misura alternativa al carcere. Una richiesta avanzata al termine dell'interrogatorio di garanzia in cui il penalista vibonese coinvolto nell’operazione Maestrale-Carthago si era difeso, respingendo tutte le accuse.

Sabatino è stato arrestato lo scorso 7 settembre nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Dda di Catanzaro, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.