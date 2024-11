All'indomani dell'operazione Maestrale-Carthago, coordinata dalla Dda di Catanzaro e che ha condotto all’arresto di 81 persone, il gruppo regionale del Pd «esprime sostegno ed apprezzamento al lavoro encomiabile delle forze dell’ordine e della magistratura».

«L’operazione - sostengono i dem calabresi in una nota diffusa nel pomeriggio di oggi -, nell’attesa che il processo determini le effettive responsabilità di ciascuno, fa emergere, ancora una volta, uno spaccato inquietante che mette in discussione libertà e giustizia sociale e che strozza qualsiasi ipotesi di sviluppo produttivo e di crescita civile democratica di questo territorio e dell’intera Calabria».

Secondo gli esponenti del Pd regionale, serve «sostenere ogni azione utile atta a bonificare tutti i settori della vita pubblica e amministrativa vibonese che dovessero risultare esposti alle infiltrazioni della criminalità. Solo attraverso azioni incisive in termini di selezione della classe dirigente e sollecitando una vera partecipazione democratica alla vita politica amministrativa delle comunità si potranno affermare i principi costituzionali dei diritti di cittadinanza e di legalità senza i quali non sarà possibile garantire tenuta democratica, crescita civile e sviluppo sociale e produttivo».

«Siamo convinti - concludono - che in questo territorio, soprattutto sulla sanità, a nostro avviso, si gioca una partita vitale per la democrazia e lo Stato può sicuramente vincere se ci sarà anche il sostegno convinto di tutti i cittadini onesti in modo da mettere in atto una rivoluzione culturale indispensabile per un reale progresso sociale».