La Procura distrettuale antimafia di Catania ha disposto il sequestro delle quote delle società Tecnis Spa, Artemis Spa e Cogip Holding Srl. Alla Tecnis erano stati affidati i lavori per la costruzione dei nuovi ospedali della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide

I carabinieri del Ros stanno eseguendo, in provincia di Catania, un provvedimento della sezione misure di prevenzione del tribunale che ha disposto l'amministrazione giudiziaria delle società Tecnis Spa, Artemis Spa e Cogip Holding Srl e il sequestro delle relative quote ed azioni per un valore di oltre un miliardo e mezzo di euro. L'intervento è stato richiesto dalla procura distrettuale antimafia di Catania. L'operazione colpisce tre importanti società del gruppo imprenditoriale Costanzo-Bosco Lo Giudice, attive nel settore della realizzazione di grandi opere infrastrutturali sia in Italia sia all'estero.

Il provvedimento scaturisce da diverse attività investigative del Ros che hanno documentato, nel tempo, l'asservimento del gruppo imprenditoriale alla famiglia catanese di Cosa Nostra, alla quale sono state garantite ingenti risorse economiche ed è stata consentita l'infiltrazione del redditizio settore degli appalti pubblici. Questo ultimo provvedimento rischia di rimandare la cotruzione dei nuovi ospedali della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide. I lavori per la costruzione di entrambi erano stati affidati alla Tecnis.