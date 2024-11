Cronaca

Mafia e cemento, la storia di Demetrio Quattrone

Il toccante racconto di Rosa Quattrone che così ricorda il funzionario dell’ispettorato del lavoro di Reggio Calabria ucciso in un agguato assieme a Nicola Soverino. Il servizio andato in onda nel corso della trasmissione “I fatti in diretta”