Nuovo appuntamento oggi, dalle 13, con la trasmissione condotta da Pietro Comito. Su LaC Tv, canale 19

Gli amministratori sott'inchiesta e chi invece dice no alla criminalità organizzata, a costo di pagarne a caro prezzo le conseguenze. Tornerà ad occuparsi dell'inchiesta "Stige", con un'intervista all'ex sindaca di Cariati Filomena Greco, la trasmissione I fatti in diretta, in onda alle 13 su LaC. La trasmissione condotta da Pietro Comito, si occuperà tra l'altro delle prossime elezioni, con l'analisi del notista del Quotidiano del Sud Bruno Gemelli sulle fibrillazioni che stanno interessando la politica regionale, e dell'imminente inangurazione del Ponte di Calatrava, grande opera che dopo una lunga attesa rappresenterà un'infrastruttura che darà prestigio non solo a Cosenza ma anche all'intera Calabria.