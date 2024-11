Nella giornata di Ferragosto da Vibo Marina segnalazioni e proteste: «Non solo sporcizia in alcune zone, ma anche un’acqua oleosa e verdastra»

È nella giornata di Ferragosto che il fenomeno più odiato dai bagnanti, il mare sporco, dà il peggio di sé e, in parte, rovina il giorno dell’Assunta e il ponte che condurrà fino al prossimo week end, proprio quando le spiagge pullulano e i lidi segnano il tutto esaurito. «Mai così sporco», protestano i bagnanti. «Contrariamente a quanto lasciano intendere le autorità, il mare, specie in alcuni momenti della giornata, porta a riva ogni tipo di rifiuto. Ma sporco così proprio no…».

Le proteste si levano da Vibo Marina, ma sono diversi coloro i quali frequentano altri arenili del litorale vibonese e che nei giorni immediatamente a ridosso della festività ferragostana sono stati testimoni delle pessime condizioni di salute del mare. «Vogliamo parlare di Pizzo?», lamenta una giovane mamma. Non solo sporcizia in alcune zone, ma anche «un’acqua oleosa, verdastra, qualcuno parla di fioritura algale o chissà che, a me sembra invece che qualche nave abbia ripulito i suoi serbatoi».

