I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche a casa dove sono stati rinvenuti denaro e altra droga

A Maida nel Catanzarese, i militari dell'aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Ariosto Guzzo, maidese, di 36 anni già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo era a bordo della sua macchina in una strada di campagna in contrada Frassá quando la pattuglia dell'arma, impegnata nel quotidiano servizio di controllo del territorio lo ha fermato e perquisito, trovandolo in possesso di 3 dosi di marijuana ben confezionate, 1 grammo di hashish avvolto in carta stagnola e la somma di 450 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione a Maida, con il supporto della stazione dei carabinieri locale. Lí erano rinvenute altre 8 dosi di marijuana per un totale di 17 grammi circa, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento degli stupefacenti. Nella giornata di oggi l'arresto è stato convalidato dal Gip di Lamezia Terme. Il difensore di Guzzo ha richiesto il rito abbreviato.

l.c.