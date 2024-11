La bomba è stata messa in sicurezza, rimossa e trasportata nella vicina cava in località Granci e fatta brillare dal personale specializzato

Una granata d'artiglieria cal. 75 mm HE di nazionalità italiana risalente al secondo conflitto mondiale è stata trovata a Maida dai carabinieri della locale Stazione su segnalazione di alcuni cittadini. L'ordigno era completo di spoletta e di carica esplosiva.

Dopo aver messo in sicurezza la zona, sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e informata l'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro e la contestuale distruzione in sicurezza della bomba. La granata, quindi, è stata messa in sicurezza, rimossa e trasportata in vicina cava in località Granci di Maida e fatta brillare dal personale specializzato.