C’è il sospetto che il nuovo centro di accoglienza e socialità inaugurato a Maierà in contrada Alorio il 3 giugno scorso fosse privo del certificato di collaudo statico e dell’agibilità. Per questo il capogruppo di minoranza, Claudio Felice, ha chiesto all’ufficio tecnico, attraverso una istanza di accesso agli atti, di visionare la documentazione relativa alla realizzazione dell’opera alla luce del recente crollo di uno dei muri di recinzione della struttura, collassato per circa una ventina di metri.

L'inaugurazione una settimana prima del voto

Era intervenuto anche il presidente della Regione Mario Oliverio alla cerimonia del taglio del nastro, giusto una settimana prima del voto amministrativo che avrebbe riconfermato Giacomo De Marco alla guida del municipio. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Arcana Srl.