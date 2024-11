L'uomo stava partecipando alla gara sportiva valevole per il diciassettesimo campionato di vela d’altura

Un 58enne è morto nel corso della regata tenutasi ieri con partenza da Vibo Marina. L’uomo, insieme a tre compagni stava partecipando, insieme ad altre ventuno imbarcazioni, alla manifestazione sportiva valevole per il diciassettesimo campionato di vela d’altura. A perdere la vita un uomo di Reggio Calabria, I.G., stroncato da un infarto. Prima un malore che gli ha fatto perdere conoscenza. I soccorsi sono scattati immediati ad opera della Guardia costiera e della Guardia di finanza che già stavano pattugliando lo specchio di mare per via della regata. Vano ogni tentativo di rianimazione. Continua a leggere su IlVibonese.it