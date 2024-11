La tragedia in una residenza turistica in contrada Chiubbica. Il ragazzino potrebbe essere deceduto a causa di un malore dovuto ad una congestione

Un ragazzo di 14 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto in una piscina. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Corigliano Calabro (Cosenza), in una residenza turistica che si trova in contrada Chiubbica.

Ancora non chiara la dinamica di quanto accaduto, ma il ragazzino potrebbe essere morto a causa di un malore dovuto ad una congestione. Pare, infatti, che si sia tuffato in acqua subito dopo il pasto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Allertato anche, inutilmente, l'elisoccorso.