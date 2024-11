Allagamenti e difficoltà alla circolazione stradale lungo la statale 106. Da Catanzaro Lido fino a Botricello l'arteria risulta allagata in più punti e numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco in soccorso di autovetture in panne e automobilisti rimasti in panne. Almeno 21 gli interventi realizzati finora a causa del maltempo che dal pomeriggio imperversa sul capoluogo e nell'intera provincia. La situazione più critica si è registrata a Simeri. La Protezione civile aveva diramato un bollettino di allerta meteo di colore arancione dalla mezzanotte di ieri estesa a tutta la giornata di oggi. Domani le condizioni non miglioreranno, resta allerta con bollettino di colore giallo.

Luana Costa