Nessuna conseguenza per l'autista del mezzo e per i quattro passeggeri a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Si apre voragine sull'asfalto e la ruota di un autobus dell'Azienda municipale per la mobilità in transito finisce inghiottita. È successo a Catanzaro in una zona centrale della città all'innesto tra via Corrado Alvaro e via Alesssandro Turco. Nessuna conseguenza per l'autista del mezzo e per i quattro passeggeri a bordo. Le forti piogge che nelle ultime ore si sono abbattute sul capoluogo calabrese hanno molto probabilmente provocato un cedimento dell'asfalto che al passaggio dell'autobus ha ceduto finendo per incastrare una delle quattro ruote.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno provveduto soccorrere le persone che erano sul mezzo assicurandosi che non ci fossero danni. Il bus è stato posto in sicurezza. In provincia di Catanzaro, a Marcellinara, nella zona industriale un albero è stato abbattuto dal vento ed è caduto su un'auto in transito, illeso il conducente. Danneggiato solo il parabrezza della vettura.