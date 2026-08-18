Il vento e la pioggia danneggiano stand e strutture sul lungomare, ma l’evento resta confermato: operai al lavoro per ripristinare la piena operatività ed in serata il concerto di Mimmo Cavallaro

La notte appena trascorsa ha messo a dura prova il lungomare di Gioia Tauro, dove il maltempo ha colpito con violenza lo "Struncatura Village e Calabria food". La tempesta, abbattutasi sul litorale, ha causato danni significativi alle strutture allestite per l’evento, spazzando via banchetti e sedie che erano stati preparati per accogliere i numerosi visitatori.

Dopo l'avvio positivo di ieri sera, la furia del vento e della pioggia ha interrotto bruscamente l'atmosfera festosa, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione al risveglio. Alcuni stand, divelti, sono rimasti addirittura impigliati tra le palme che bordeggiando il litorale. Tuttavia, gli organizzatori in sinergia con l’amministrazione comunale non demordono: da questa mattina, squadre di operai sono al lavoro sul posto per ripulire l'area, riparare le strutture danneggiate e ripristinare la piena operatività.

L'obiettivo è chiaro: garantire lo svolgimento dell’evento. Nonostante gli imprevisti, il programma resta confermato, con il tanto atteso concerto di Mimmo Cavallaro di questa sera, che promette di chiudere la manifestazione con la giusta carica di energia, accompagnato dalle tante prelibatezze enogastronomiche pronte ad attendere il pubblico. La macchina organizzativa è in piena corsa contro il tempo per far sì che, nonostante la notte difficile, la festa possa continuare.