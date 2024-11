Emergenza rifiuti ed emergenza maltempo. Un binomio poco favorevole. A Lamezia Terme le piogge incessanti e i forti temporali delle ultime ore stanno allagando interi quartieri e contestualmente stanno trascinando via i cumuli di rifiuti non raccolti da settimane creando non pochi disagi agli automobilisti. In questo video, un utente mostra cosa sta accadendo a Capizzaglie, in via dei Bizantini: