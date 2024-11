Un fulmine ha colpito questa notte un aereo in volo, causando danni alla fusoliera. E' accaduto nello spazio aereo dell'aeroporto di Reggio Calabria. A segnalare l'incidente, secondo quanto comunica la prefettura, è stata la torre di controllo dell'Aeroporto dello Stretto. L'ondata di maltempo che investe la Calabria, sebbene la situazione volga verso un miglioramento, continua a tenere impegnate le prefetture ed i Comuni.





A Reggio Calabria si sono verificati una frana nel quartiere Eremo Condera, rimossa dal Comune in mattinata, ed uno smottamento della strada in località Gallina. Nel rione Archi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso di una famiglia isolata, così come in località Mattarossa di Gallico Superiore. A Mosorrofa, in contrada Placa, si è verificato uno smottamento che ha interessato la rete del metano e la rete elettrica per il quale è stato disposto l'intervento dei Vigili del Fuoco, di Snam e di Enel. In provincia, a Bagnara Calabra, si è registrata una colata di fango sulla Statale 18 Tirrena Inferiore Km 505+900 in prossimità del torrente Praialongo, rimossa da personale Anas e Vigili del Fuoco.



Nel comune di Benestare, due pali dell'illuminazione pubblica sono caduti sulla S.P. 74, mentre un albero si è abbattuto sulla sede stradale in località Boscobelloro. In entrambi i casi le strade sono state sgomberate ed è stata ripristinata la viabilità. A Fiumara si sono registrati due smottamenti di cui uno in Via Crispi e l'altro sulla strada Fiumara-Melia per i quali è stato disposto apposito sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco e della Città Metropolitana. Il Centro di coordinamento dei soccorsi attivato dalla prefettura e operativo anche durante le ore notturne, continuerà ad operare fino a cessate esigenze ed è in costante contatto con la sala operativa della protezione civile regionale e con viabilità italia. Un bollettino con l'aggiornamento della situazione è stato annunciato per il pomeriggio dalla prefettura di Catanzaro.

