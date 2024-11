Il traffico veicolare è momentaneamente indirizzato sulla viabilità limitrofa. Il personale Anas e i vigili del fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza

A causa della caduta di un albero sulla carreggiata, a seguito del maltempo e delle forti raffiche di vento che stanno interessando la Regione nelle ultime ore, la strada statale 19 Delle Calabrie è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 329,100 a Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro.

Il traffico veicolare è momentaneamente indirizzato sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco. Il personale Anas e i vigili del fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale nel più breve tempo possibile.