La protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo su tutte le regioni meridionali. Temporali e forti raffiche di vento anche sulla Calabria

Una corrente instabile proveniente dal sud, associata ad una bassa pressione mediterranea, continuerà ad interessare il nostro paese anche nella giornata di domani, dando luogo a fenomeni sparsi, anche temporaleschi, molto intensi e accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento, sulle regioni centro-meridionali.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso, quindi, un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento



L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 22 gennaio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione a Lazio, Calabria, Basilicata e Puglia, in particolare sui settori ionici. Il dipartimento ha inoltre valutato per la giornata di domani una criticità arancione per rischio idrogeologico su tutta la Sicilia. Criticità gialla, invece, su tutta l'Italia meridionale, il Lazio, parte dell'Umbria e le isole toscane.