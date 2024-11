Un uomo, 75 anni di Corigliano Calabro è rimasto gravemente ferito da un palo dell’illuminazione pubblico che gli è caduto addosso a causa del forte vento

Il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sulla Regione sta creando problemi alle popolazione e a Corigliano Calabro, un uomo, Emanuele Caruso, di 75 anni, carabiniere in pensione, è rimasto ferito in modo grave da un palo della pubblica illuminazione che gli è caduto addosso a causa del forte vento. L’anziano era per strada quando una raffica ha sradicato il palo della luce che lo ha colpito in pieno. Caruso è stato soccorso subito da un agente della Polizia municipale e da un medico, in transito sulla strada, che gli ha prestato le prime cure. Portato in ospedale l’anziano, al quale è stato riscontrato in particolare un trauma cranico, per la gravità delle ferite riportate è stato trasferito in ambulanza nell’ospedale di Cosenza. A causa del forte vento infatti l'elisoccorso, non è riuscito a decollare. Le condizioni di Caruso sono giudicate gravi. I medici si sono riservati la prognosi.

