Il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, ha disposto l’attivazione in prefettura del Centro coordinamento soccorsi, al fine di effettuare un monitoraggio costante del territorio, a seguito all’allerta meteo rossa diramata alla Protezione civile regionale per l’intera giornata di oggi sulla fascia jonica di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Ne fanno parte i vertici delle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza), nonché il sindaco di Crotone, rappresentanti della Provincia, della Polizia stradale, dei Vigili del fuoco, della Capitaneria di porto, della Protezione civile regionale e dell’Anas.

«Il Ccs, costituito a partire dalle ore 12 della giornata di oggi e fino a cessate esigenze, ha l’obiettivo – ricordano dalla Prefettura - di analizzare il quadro conoscitivo sia dell’andamento previsionale delle condizioni meteorologiche sia dei complessivi disagi eventualmente segnalati e dei potenziali rischi idrogeologici». Il prefetto ha, inoltre, chiesto ai sindaci e commissari straordinari della provincia, nell’ambito dei territori di competenza, l’immediata attivazione dei Centri operativi comunali.

Intanto, il Coc di Crotone – come quello di Cirò Marina – è già al lavoro dalla serata di ieri e in queste ore «sta monitorando il territorio – si legge in una comunicazione dell’ente comunale pitagorico - con uomini e mezzi, tecnici, polizia locale ed operai comunali con l’ausilio delle associazioni di volontariato di Protezione Civile . Al momento la situazione è sotto controllo e non si registrano situazioni di criticità. Tuttavia le condizioni meteo sono in peggioramento e pertanto si invita la cittadinanza alla massima collaborazione».

Nel corso della prima riunione del Css, tenutasi stamani, sono state esaminate e valutate le criticità emerse fin dalla serata di ieri in relazione alle precipitazioni che hanno interessato il territorio provinciale. Nel corso dell’incontro è stato rilevato che sia a Crotone che negli altri comuni della provincia la situazione, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, non presenta criticità rilevanti.

Infatti, le strade provinciali e quelle di competenza Anas sono, allo stato, percorribili e non sono state segnalate frane o altre criticità rilevanti per la circolazione stradale. Analogamente, non si riscontrano criticità significative all’interno dei centri abitati dei comuni della provincia.

Si segnala, tuttavia, che il Dipartimento di Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con livello di allertamento codice rosso fino alle 24 di oggi per l’intera provincia di Crotone. Permane, pertanto, attivo il Centro di coordinamento soccorso i cui componenti si incontreranno nuovamente nel pomeriggio, alle 17, per eseguire un monitoraggio costante del territorio della provincia di Crotone.