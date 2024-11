Una nuova ondata di maltempo in Calabria è prevista per la giornata di domani. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino che prevede lo stato di allerta arancione in tutta la zona del Reggino.

In particolare lo stato di allerta prevede possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Alto il rischio di esondazione dei corsi d’acqua. Nel resto della regione, la Protezione civile ha indicato uno stato di allerta gialla sempre per il rischio pioggia.