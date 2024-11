Sembra non voler terminare l’ondata di maltempo che sta interessando la Calabria e persiste lo stato di allerta su tutto il territorio regionale. La Protezione civile ha diramato il bollettino di allertamento idro-meteo che prevede uno stato di massima criticità nel Nord della Calabria.

Il bollettino

Nello specifico fino alla mezzanotte di sabato 27 novembre, vige uno stato di allerta rossa sulla fascia tirrenica cosentina (zone 1; 2). Giallo sul resto della regione (zone 3;4;5;6;7;8)

La situazione previsionale resta identica nella giornata di domenica 28 novembre: allerta rossa sulla fascia tirrenica Cosentina (zone 1; 2). Giallo sul resto della regione (zone 3;4;5;6;7;8)

Il bollettino prevede possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenza rilevanti. Sono possibili in particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di dimensioni rilevanti. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte.