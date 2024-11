Le temperature sono scese sotto lo zero in tutte le zone montane, mentre lungo la costa si fermano al massimo a 7 gradi. Non si segnalano disagi su autostrada e strade provinciali

Neve fino alle quote collinari, con diversi centri coperti dalla coltre bianca sia per le abbondanti nevicate durante la notte sia per quelle ancora in atto durante la mattina. Il mese di marzo è iniziato in questo modo in Calabria. Sono diversi i centri del Catanzarese e del Cosentino in particolare ad essersi svegliati sotto la neve, anche a bassa quota.

Le temperature sono scese sotto lo zero in tutte le zone montane, mentre lungo la costa si fermano al massimo a 7 gradi, confermando le previsioni meteo che indicavano l’arrivo di una intensa perturbazione invernale dalla Russia. Alcuni sindaci, come nel caso dei centri di Cerva e Petronà, in provincia di Catanzaro, hanno deciso di ordinare la chiusura delle scuole per evitare problemi nella gestione degli ingressi e delle uscite dai plessi, anche perché non mancano i disagi per la circolazione stradale nonostante l’intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale.

Nessun disagio, al momento, sulle strade principali e sull’autostrada A2 del Mediterraneo.