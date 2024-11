Prosegue il maltempo su tutta la Calabria. La Protezione civile Calabria ha diramato il bollettino di criticità, per oggi e domani, in cui si legge che persiste l’allerta rossa nell’alto ionio (zone 5, 6 e 7) e allerta arancione sul resto della regione (zone 1, 2, 3, 4 e 8). Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento.

In questi casi la Prot Civ raccomanda di limitare l’utilizzo del’automobile ai soli spostamenti necessari; prestare attenzione al verificarsi di potenziali situazioni di pericolo; evitare di soggiornare o permanere nei locali seminterrati o comunque al di sotto del manto stradale; prestare la massima attenzione al passaggio di impulvi o zone depresse in prossimità del reticolo idrografico nonché alla possibile caduta di rami o alberi anche in assenza di fenomeni; prestare attenzione a ulteriori annunci delle autorità diramati sia a livello locale che nazionale.