Rischio nubifragi ancora elevato da giovedì per le avverse condizioni meteo in Sicilia e sulla Calabria ionica, colpite in queste ore. E mentre oggi la situazione è stata caratterizzata da piogge torrenziali ancora sulla Sicilia ionica e piogge veloci anche al Centro, domani le precipitazioni al Sud saranno meno intense e a carattere irregolare, mentre al Centronord ci sarà la rimonta dell'alta pressione che garantirà bel tempo.

Sarà però da giovedì, informa Stefano Ghetti, meteorologo del sito iLMeteo.it, «che il vortice ciclonico responsabile del maltempo anziché dirigersi verso levante salirà verso la Sicilia dando inizio a una nuova ondata di maltempo ancora una volta su gran parte dell'isola e sulla Calabria ionica».



Piogge torrenziali e quasi incessanti colpiranno le due regioni almeno fino a venerdì e parte di sabato. Il ciclone mediterraneo, che è posizionato sul mar di Sicilia e si sta muovendo verso il mar Ionio, porterà piogge battenti e rischio alluvioni su Calabria ionica e Sicilia.