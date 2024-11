Le persone residenti nelle villette in località Margherita saranno ospitate nella palestra dell’istituto scolastico Vittorio Alfieri, che è stata già predisposta per l’accoglienza dalla Croce Rossa

Il Comune di Crotone si prepara a fronteggiare l’emergenza maltempo. Preoccupa l’allerta meteo rossa diramata nelle scorse ore dal Dipartimento di Protezione civile regionale. Dopo la chiusura di scuole, villa comunale e parchi cittadini per la giornata di domani, il sindaco Vincenzo Voce - che ha presieduto questa sera il Centro operativo comunale di Protezione Civile - ha emesso una nuova ordinanza, disponendo l’evacuazione di abitazioni e fabbricati, che sorgono a ridosso del canale 19, in località Margherita.

Famiglie evacuate

Un atto precauzionale che si ripete ad ogni emergenza maltempo e che coinvolge un’ottantina di famiglie: le loro villette, realizzate con regolare permesso a costruire, si trovano in un’area considerata a rischio idrogeologico, che attende interventi di messa in sicurezza. Proprio per questo, nel 2018, sono state sequestrate. Le famiglie evacuate, questa sera, saranno ospitate nella palestra dell’istituto scolastico Vittorio Alfieri, che è stata già predisposta per l’accoglienza dalla Croce Rossa.

Sospesa la Fiera campionaria

Il sindaco Voce ha inoltre disposto la sospensione per la giornata di domani 25 ottobre della “Fiera campionaria di ottobre” che si sta svolgendo in località Passovecchio. Il primo cittadino raccomanda prudenza e invita «i titolari di esercizi commerciali che, in passato, sono stati oggetto di situazioni di criticità dovute ad avverse condizioni meteo sono invitati a mettere in sicurezza sugli scaffali alti le proprie merci».