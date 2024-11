Frane e allagamenti nella locride, vertice in prefettura a Reggio



Il maltempo che, da ieri, si è abbattuto sulla Calabria ha creato numerosi danni e disagi alla popolazione. La provincia maggiormente colpita è Reggio Calabria, ma pioggia forte si è registrata anche a Catanzaro e Crotone.

Particolarmente colpita la zona della locride. A Platì, è esondato il torrente Fiumara. Due persone che erano rimaste bloccate all'interno di una vettura sommersa dall’acqua sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Disagi anche a Natile, Careri e Bovalino, dove si sono registrati diversi allagamenti e frane.



A Careri, causa del maltempo, un ponte è crollato. Fortunatamente non ci sarebbero persone ferite ma il crollo ha isolato circa 400 persone nella frazione di Natile Vecchio. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate di intervento. Per dare soccorso immediato a eventuali necessità della popolazione della frazione ,sono stati predisposti presidii delle Forze di Polizia, soprattutto per prevenire e contenere durante la notte possibili situazioni di emergenza e il Suem 118 ha implementato il servizio di Guardia medica. Nella giornata di ieri si era registrata anche l’interruzione della linea ferroviaria ionica Reggio Calabria – Metaponto nella tratta Bianco-Bovalino, successivamente ripristinata.



A Reggio Calabria è stata effettuata una ricognizione del territorio provinciale ed è stato disposto il massimo allertamento per le prossime 24 /36 ore. Nel frattempo, su decisione del Prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino, si è riunito il Centro coordinamento soccorsi (Ccs), per esaminare la situazione della provincia interessata dal maltempo già dalla decorsa notte e per adottare ulteriori misure per il coordinamento degli interventi necessari, a livello comunale e sovracomunale, alla luce dei messaggi di allerta che continuano ad arrivare dal dipartimento della protezione civile e che interessano in particolare i Comuni della fascia ionica.



Intanto a Cittanova (Rc), anche oggi le scuole rimarranno chiuse su decisione del sindaco così come a Crotone, e a Serra San Bruno . Per la giornata di oggi infatti è prevista una nuova ondata di maltempo con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sul settore jonico. Venti forti dai quadranti meridionali e possibili mareggiate sullo Jonio.