Il maltempo sta piegando anche Lamezia e il Lametino. Tre i fronti di rischio nella città della Piana: un affluente del fiume Amato che le forze dell’ordine stanno monitorando perché vicino ad un possibile straripamento, la collinare frazione di Zangarona e il pericolo del crollo del muro di contenimento della zona in cui insistono il monastero di Sant’Antonio e la caserma dei Carabinieri.

Ecco perché è stato attivato il Coc, Centro Operativo Comunale a cui i cittadini possono rivolgersi tramite i numeri 0968. 22130 e 0968.207812. Disagi anche a Falerna dove da questa mattina sono in azione le idrovore della cooperativa Malgrado Tutto. A collassare sotto le piogge imponenti, come di consueto, il sottopassaggio che collega la via del lungomare alla parte più interna e residenziale della cittadina. Un fenomeno questo dell’allagamento del tunnel che si ripete più volte all’anno e a cui non è mai stato posto rimedio. Anche nell’area ex sir, nel comune di San Pietro Lametino, il livello dell’acqua è alto e le strade difficilmente percorribili.

