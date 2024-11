L'ondata di maltempo che ha investito la Calabria in queste ore ha causato problemi anche al trasporto ferroviario. Riceviamo e pubblichiamo una foto dell'Intercity che collega Cosenza a Reggio Calabria, costretto a fermarsi per un allagamento.

Il treno che da Cosenza portava a Reggio stamani si è fermato, a Palmi, a causa del maltempo. La pioggia ha infatti invaso le carrozze del treno Intercity, come è facilmente osservabile dalla foto che pubblichiamo. Disagi incredibili per i passeggeri, infuriati per l'ennesima disfunzione del servizio Trenitalia. "Stiamo aspettando l'Intercity che deve arrivare da Torino", commentano sconsolati.