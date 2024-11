Interventi a Cosenza, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. Impiegati mezzi speciali

Prosegue l’attività dei tecnici di e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per riparare i danni causati dal forte vento di ieri nelle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone e, successivamente, anche nella provincia di Reggio Calabria.

In tutta la regione, si è intervenuti prontamente per risolvere i disservizi mediante manovre in telecontrollo effettuate sulla rete elettrica dal Centro operativo di Catanzaro e attività di riparazione sul posto, in cui sono tuttora impegnate oltre 60 squadre di tecnici dell’azienda che stanno intervenendo con mezzi speciali e con oltre 25 gruppi elettrogeni per ripristinare il servizio nelle ultime aree interessate.

!banner!

Pertanto, grazie anche al miglioramento delle condizioni climatiche, che ha permesso il proseguimento degli interventi in sicurezza, il servizio elettrico è ormai in corso di normalizzazione.